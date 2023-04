O 25χρονος φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ, κέρδισε την μάχη από τον Τζέιλεν Μπράνσον των Νικς και τον Σάι Γκίλγκιους-Αλεξάντερ των Θάντερ, κερδίζοντας το βραβείο του Most Improved Player.

Ο Μάρκανεν εξελίχθηκε σε ηγέτη των Τζαζ την φετινή σεζόν, μετρώντας 25,6 πόντους, 8,6 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά αγώνα σε 66 συμμετοχές με την φανέλα των «Μορμόνων».

The 2022-23 Kia NBA Most Improved Player is... Lauri Markkanen!#KiaMIP#NBAAwards@Kia pic.twitter.com/d41McU0Ras