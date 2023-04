Μια αγωνιστική στον Μάρεϊ για το... πέσιμο στον διαιτητή

Ο γκαρντ των Χοκς μετά το τέλος του game 4 με τους Σέλτικς, κόλλησε το πρόσωπό του σε έναν από τους διαιτητές της αναμέτρησης και διαμαρτυρήθηκε σε εντονότατο ύφος.

Το NBA, που δεν αστειεύεται σε τέτοιες περιπτώσεις, τιμώρησε τον Μάρεϊ με μια αγωνιστική, με τον γκαρντ των Χοκς, να χάνει το καθοριστικό game 5 με τους Σέλτικς.

