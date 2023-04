Έξαλλος ο Μάρεϊ μετά το τέλος του Χοκς-Σέλτικς - Φώναξε στο πρόσωπο του διαιτητή! (vid)

Ο γκαρντ των Χοκς είχε παράπονα από τα σφυρίγματα των διαιτητών, ωστόσο ξέφυγε στις αντιδράσεις του, αφού πήγε μπροστά στο πρόσωπο ενός εκ των διαιτητών και του έβαλε τις φωνές.

O Mάρεϊ απομακρύνθηκε και οι άνθρωποι των Χοκς προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, με τον γκαρντ των Χοκς να κινδυνεύει πλέον με τιμωρία για την συμπεριφορά του.

Dejounte Murray bumps referee at the end of the Atlanta Hawks Boston Celtics playoff game 4 #nba pic.twitter.com/Km0DFU1gSM