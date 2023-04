Ολυμπιακός: Διπλό ρεκόρ από τον Μπαρτζώκα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη έφτασε τους 300 αγώνες στην Basket League, ενώ μπήκε στην 10άδα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ:

Ένα διπλό επίτευγμα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεχώρισε μέσα από τη λίστα επιτευγμάτων που ξεπήδησαν μέσα από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη, με τον οποίο άνοιξε η αυλαία των πλέι οφ της 31ης Basket League.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» έγραψε ιστορία τόσο με αγώνες, όσο και με νίκες…

* Έφτασε τους 300 αγώνες στους πάγκους της κατηγορίας και έγινε μόλις ο 14ος προπονητής από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64) που συμπλήρωσε αυτόν τον αριθμό.

*Με τη 202η νίκη του μπήκε στην πρώτη 10άδα της ιστορικής λίστας των προπονητών από καταβολής Α’ Εθνικής. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού «έπιασε» στη 10η θέση τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, έχοντας μάλιστα 237 αγώνες λιγότερους από τον «τίγρη», 300 έναντι 537.

Ο «250άρης» Λαρεντζάκης στην 80άδα των σκόρερ της Basket League

Μέσα από τη λίστα των επιτευγμάτων που αφορούσαν τους παίκτες του Ολυμπιακού, τα πιο σημαντικά ήταν εκείνα του Γιαννούλη Λαρεντζάκη…

*Ο διεθνής γκαρντ έγινε ο 91ος παίκτης στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93) που έφτασε τα 250 παιχνίδια.

*Με τους 17 πόντους του έφτασε τους 1.933 και μπήκε στην 80άδα των σκόρερ της Basket League ξεπερνώντας κατά σειρά τους Νώντα Παπαντωνίου (1.923), Βαγγέλη Μάντζαρη (1.926), Νταμίρ Μουλαομέροβιτς (1.927), Δημήτρη Βεργίνη (1.930) και Γιώργο Καλαϊτζή (1.930).

*Ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός από τη γραμμή του τριπόντου, τελειώνοντας το παιχνίδι με 4/5. Με αυτά έγινε ο 15ος στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Basket League που έφτασε τα 100+ εύστοχα τρίποντα.

Ο Λαρεντζάκης μάλιστα σημείωσε την τρίτη μεγαλύτερη επίδοση ευστοχίας στα τρίποντα μεταξύ των παικτών που έμειναν χωρίς στατιστικό λάθος, αφού εκτέλεσε με 80%. Καλύτερες ήταν μόνο οι επιδόσεις που είχαν ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ στο ματς του Άρη με τον Απόλλωνα Carna στην Πάτρα (5/5 τρίποντα / 0 λάθη) και ο Όμηρος Νετζόπογλου στο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ (4/4 τρίποντα / 0 λάθη).

*Με τις πέντε βολές που εκτέλεσε, έφτασε και ξεπέρασε τις 500 στα 250 παιχνίδια του στο Πρωτάθλημα. Μετράει 380/503 (75,54%).

Ο Σλούκας προσπέρασε Παπαλουκά και Τεόντοσιτς

Ο Κώστας Σλούκας δεν έμεινε με άδεια χέρια στο επίπεδο της στατιστικής, φτάνοντας σε αξιοσημείωτα επιτεύγματα…

*Με τις οχτώ ασίστ που είχε, «σκαρφάλωσε» μία θέση στη λίστα των πασέρ του επαγγελματικού Πρωταθλήματος και έγινε ο 18ος. Για να συμβεί αυτό, έφτασε τις 756 ασίστ και ξεπέρασε τον Θοδωρή Παπαλουκά που είχε 753.

*Έχοντας δύο εύστοχα τρίποντα (2/6) «σκαρφάλωσε» μία θέση στη σχετική, ιστορική λίστα του Ολυμπιακού στην Basket League και έγινε ο 6ος. Έφτασε τα 176 και άφησε πίσω του τον Μίλος Τεόντοσιτς που είχε 174.

*Με το μοναδικό αμυντικό ριμπάουντ του, έγινε ο 19ος στην ιστορία του Ολυμπιακού στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα που έφτασε τα 300.

Ακόμη σε ατομικό επίπεδο για τον Ολυμπιακό…

*Ο Μουσταφά Φαλ μπήκε στη πεντάδα των κορυφαίων, ξένων μπλοκέρ των «ερυθρόλευκων» στην Basket League. Ο Γάλλος έκοψε δύο σουτ και φτάνοντας τις 45 τάπες στο ελληνικό Πρωτάθλημα, έγινε ο 5ος ξένος μπλοκέρ του Ολυμπιακού αφού ξεπέρασε τον αείμνηστο Ρόι Τάρπλεϊ που είχε 44 τάπες στην περίοδο 1993-94.

Παράλληλα ο Φαλ με τα δύο αμυντικά ριμπάουντ που μάζεψε, μπήκε στην 20άδα της λίστας των ξένων παικτών που φόρεσαν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έφτασε τα 140 και ξεπέρασε τον Τζέιμς Φόρεστ που είχε 139 στην περίοδο 2001-02.

*Ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε τα 500 εύστοχα δίποντα καριέρας στην Basket League. Είχε 2/3 κόντρα στον Άρη και σε 285 αγώνες στην κατηγορία μετράει πλέον 500/788 (63,45%).

*Ο Σάσα Βεζένκοφ μπήκε στη 15άδα των ριμπάουντερ και στην 30άδα της λίστας των παικτών του Ολυμπιακού με τις περισσότερες εύστοχες βολές. Με τα οχτώ ριμπάουντ που είχε, έφτασε τα 461 και μπήκε στη 15άδα της ιστορικής, «ερυθρόλευκης» λίστας αφού ξεπέρασε τον Ζάρκο Πάσπαλι που είχε 456 στη διετία 1992-94.

Παράλληλα έχοντας εννιά εύστοχες βολές (9/9), έφτασε τις 154 με τη φανέλα του Ολυμπιακού και μπήκε στην 30άδα της λίστας αφού ξεπέρασε τον αείμνηστο Αλφόνσο Φορντ που είχε 148 στη σεζόν 2001-02.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού σημείωσε την 8η επίδοση 23+ πόντων μεταξύ των παικτών που έμειναν χωρίς στατιστικός λάθος.

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία με ασίστ στα πλέι οφ



Μπορεί να μην έφτασε στο ρεκόρ της φετινής περιόδου που παρέμεινε εκείνο των 35 ασίστ που είχε στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Λαύριο Megabolt, όμως ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία με ασίστ. Οι «ερυθρόλευκοι» τελείωσαν το παιχνίδι με τον Άρη έχοντας 34 ασίστ και με αυτές σημείωσαν την κορυφαία επίδοση στην ιστορία των πλέι οφ. Το ρεκόρ κρατούσε μέχρι χθες ο Παναθηναϊκός με 32 ασίστ στον τρίτο ημιτελικό των πλέι οφ του 2011 με τον ΠΑΟΚ mateco.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά με τον Άρη και μένει να αποδειχτεί αν θα μπει στον πανίσχυρο κανόνα των πλέι οφ της Basket League. Από καταβολής επαγγελματικού Πρωταθλήματος, σε 169 σειρές best of three που κρίθηκαν δηλαδή στις δύο νίκες, οι 160 κρίθηκαν υπέρ της ομάδας που έκανε το 1-0.

Αυτή ήταν η 37η νίκη ομάδας με πλεονέκτημα έδρας σε 38 αγώνες διασταύρωσης του Νο1 με το Νο8 της κανονικής περιόδου, από το 2002-03 όταν και καθιερώθηκε το ισχύον σύστημα διεξαγωγής των πλέι οφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν την 29η νίκη τους σε 31 αγώνες προημιτελικών σειρών, στις οποίες είχαν το πλεονέκτημα έδρας και πάλι από το 2002-03. Ηττήθηκαν μόνο από το Περιστέρι bwin το 2003 και από τον ΠΑΟΚ mateco το 2007.