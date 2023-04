Η μεγάλη εμφάνιση του Ταϊρίς Μάξι στο game 3 των Σίξερς με τους Νετς (vid)

Ο νεαρός γκαρντ των Σίξερς ήταν ο x-factor για την ομάδα του με κρίσιμα καλάθια, με τον Μάξι να βγάζει τρομερή ενέργεια στο παρκέ, αποτελώντας άλυτο πρόβλημα για τους Νετς.

Ο Μάξι ολοκλήρωσε το ματς έχοντας 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με 5/8 τρίποντα.

Δείτε παρακάτω την εμφάνιση του Μάξι:

Tyrese Maxey (25 PTS, 5-8 3PM) dazzled late in Game 3 to help lead the @sixers to a Game 3 win!



They now lead 3-0 in the series with a chance to advance to Round 2 in Game 4.



📺 Saturday, 1pm/et, TNT pic.twitter.com/r5GLOFU8oq