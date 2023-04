Κορυφαίος 6ος παίκτης της χρονιάς ο Μάλκομ Μπρόγκτον των Σέλτικς (pic)

Ο γκαρντ των «Κελτών» εξελίχθηκε άμεσα σε μια από τις σταθερές του Τζο Μαζούλα, προερχόμενος από τον πάγκο, καταγράφοντας στην regular season του NBA, 14,9 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ ανά παιχνίδι, μετρώντας 67 συμμετοχές.

Ο Μάλκομ Μπρόγκτον για να κερδίσει το βραβείο, χρειάστηκε να νικήσει στην ψηφοφορία τον Μπόμπι Πόριτς των Μιλγουόκι Μπακς και τον Ιμάνουελ Κουΐκλι των Νιου Γιορκ Νικς.

The 2022-23 Kia NBA Sixth Man of the Year is... Malcolm Brogdon! #KiaSixth#NBAAwards @Kia pic.twitter.com/QLsptCtuFC