Ο Τρινκιέρι παρομοίασε τον Ολυμπιακό με τη... Βραζιλία του Πελέ και αποθέωσε Παπανικολάου

Εκφράζοντας τις απόψεις του σε podcast και στην εκπομπή Area 52, ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου ανέφερε μεταξύ άλλων...

Για τον Ολυμπιακό: «Ο Ολυμπιακός, όπως είχε πει και ο βοηθός μου, είναι σαν τη Βραζιλία του Πελέ το 1970, τους αξίζει να κερδίσουν. Δεν είμαι όμως σίγουρος ότι θα κερδίσουν εύκολα. Θα πάνε σε Game 5».

Για το δυνατό σημείο του Ολυμπιακού: «Ο Παπανικολάου! Αποφάσισε να αφήσει τον εγωισμό του στην άκρη και σκέφτεται μόνο την ομάδα. Δίνει ώθηση σε όλους και σε κάθε παιχνίδι. Βρήκε την ισορροπία μέσα του, παίζει άμυνα στον καλύτερο αντίπαλο και για μένα είναι ένας MVP».

Για τα υπόλοιπα ζευγάρια: «Για το Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις βλέπω 3-0 ή 3-1, όμως υπάρχει και ο παράγοντας Κάουνας. Στο Ρεάλ - Παρτίζαν βλέπω ανατροπή. Αν η Ρεάλ δεν κερδίσει και τα δύο παιχνίδια στην έδρα της, θα πρέπει να πάρει ματς στο Βελιγράδι και το να παίζεις εκεί με 30 χιλιάδες οπαδούς είναι το κάτι άλλο. Η Ρεάλ είναι δυνατή αλλά προβλέπω πέντε παιχνίδια», ενώ το ίδιο είπε για το Μονακό - Μακάμπι, χαρακτηρίζοντάς το ως το πιο απρόβλεπτο ζευγάρι».

Για την καλύτερη πεντάδα: «Για μένα είναι ο Μάικ Τζέιμς, ο Ουέιντ Μπάλντγουιν, ο Λορένζο Μπράουν, ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Ματίας Λεζόρ».

Είπε ακόμα για τον Μάικ Τζέιμς: «Είναι ο καλύτερος παίκτης στην Euroleague, χωρίς αμφιβολία. Δεν μπορείς να τον σταματήσεις, έχει τα πάντα: τρίποντο, δεξί χέρι, αριστερό χέρι, pull-up. Θα ήθελα να τον έχω; Εννοείται».

Για την ανάληψη ομάδας που μπορεί να κατακτήσει την EuroLeague: «Είναι μια φιλοδοξία, αλλά δεν είναι εμμονή. Αν έχω την ευκαιρία, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να προσαρμοστώ στις απαιτήσεις, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να ελέγξω. Σε κάθε περίπτωση θα πιω ένα μπουκάλι καλό κρασί».

Και πρόσθεσε: «Κάποτε πέρασε από συνέντευξη σε μία ομάδα της EuroLeague. Μου είπαν 'Πέρσι δεν πήγαμε στο Final Four, αλλά φέτος θέλουμε να προκριθούμε'. Τους ρώτησα "Με τι μπάτζετ;'. Μου απάντησαν '40% μικρότερο από πέρσι, ξέρουμε ότι μπορείς να κάνεις θαύματα' και τους είπα 'Όχι'"».

