Ατάκα-φωτιά από τον Αρίνας: «Στα 25 μου δεν θα τα έβαζε μαζί μου ο Στεφ Κάρι» (vid)

Τα τελευταία χρόνια ο Γκόλμπερτ Αρίνας, αν και έχει αποσυρθεί από τα παρκέ, έχει καταφέρει να βάζει φωτιά με τις ατάκες του. Αυτή τη φορά ο θρύλος των Ουίζαρντς ξαναχτύπησε, με ατάκα που σχετίζεται με τον Στεφ Κάρι.

Πιο συγκεκριμένα τόνισε πως μέχρι την ηλικία των 25 είχε καταφέρει περισσότερα από τον ηγέτη των Ουόριορς, φέρνοντας την κουβέντα σε μια διαφορετική διάσταση.

Ο Agent Zero μιλώντας στην εκπομπή «I AM ATHLETE» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι unfair και για τις δύο πλευρές. Είναι unfair για μένα γιατί πρέπει να συγκριθώ με τις καριέρες ανθρώπων. Εγώ χτύπησα στα 25. Αν με σταματούσες στα 25 δεν θα τα έβαζε μαζί μου ο Στεφ Κάρι.

Θα με ακούσει κάποιος και θα λέει "τι λέει αυτός;". Στα 25 δεν υπήρχαν 3 πρωταθλήματα, υπήρχε μόνο μία συμμετοχή σε All Star Game. Εγώ ήμουν ήδη 3 φορές All Star και είχα 3 παρουσίες σε All-NBA teams μέχρι τα 25. Πολύ λίγοι παίκτες είχαν πετύχει κάτι τέτοιο σε τόσο μικρή ηλικία».

