Κατευνάζει το κλίμα η Χάποελ ενόψει ΑΕΚ: «Είμαστε ένα ασφαλές μέρος για όλους» (vid)

Μετά τις «πύλες της κόλασης» και τον «πόλεμο» που ανήγγειλε μέσω δημοσιεύσεων η ομάδα των Ιεροσολύμων, τώρα επιχειρεί να σβήσει τη φωτιά που έχει ανάψει ήδη από τον δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων με τα επεισόδια στο κλειστό των Λιοσίων.

Με σημερινό της μήνυμα και μετά τις καταγγελίες της ΑΕΚ περί απειλών, η Χάποελ αναφέρει σε ανάρτησή της: «Είμαστε η Χάποελ Ιερουσαλήμ. Ένα ασφαλές μέρος για όλους τους οπαδούς, αντιπάλους, παίκτες. Εκεί που γιορτάζουμε τη διαφορετικότητα και καλωσορίζουμε κάθε λάτρη του μπάσκετ. Αυτή είναι η ιστορία μας».

Το μήνυμά της συνοδεύεται από ένα βίντεο διάρκειας 12 λεπτών με ιστορίες φιλάθλων της και την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά σε εξαγγελίες για εχθρικό κλίμα ή εκδίκηση, όπως υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες.

Δείτε την ανάρτησή της:

מהאהבה האינסופית מאשקה ועד האמונה האדומה של משפחת חדד: זאת הפועל ירושלים.



We are Hapoel Jerusalem.

A safe place for everyone - fans, rivals, players.

Where we celebrate diversity and welcome each and every basketball lover.

This is our story.



Full Vid > https://t.co/NNFUfkIcmK pic.twitter.com/M4AdzsNSXr