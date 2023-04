Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα μέσα τους πρώτου δωδεκαλέπτου, έπεσε άτσαλα στο παρκέ μετά από φάουλ που του έγινε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στη μέση.

Ο «Greek Freak» πήγε στα αποδυτήρια για εξετάσεις, επέστρεψε στο παρκέ, αλλά οι πόνοι δεν υποχώρησαν και αποχώρησε ξανά, με τους Μπακς να ενημερώνουν ότι θα μείνει εκτός από το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Giannis is OUT for the rest of tonight's game with a lower back contusion.