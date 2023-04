Το «απουσιολόγιο» της Ευρωλίγκα: 2ος «λευκός» ο Ολυμπιακός με 23 ματς πλήρης έναντι 8 του Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός έπαιξε 23 παιχνίδια από τα 34 χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα, τη στιγμή που η Ρεάλ είχε 4,18 παίκτες απόντες σε κάθε ματς.

Μεγάλα προβλήματα αντιμετώπισε και ο Παναθηναϊκός που έπαιξε μόλις σε 8 παιχνίδια με πλήρη σύνθεση και ο μέσος όρος του ήταν 1,47 απουσίες ανά αγώνα, οι περισσότερες εξ αυτών ήταν βασικών παικτών του.

Μια παράμετρος που αναμφισβήτητα έπαιξε ρόλο στην κυριαρχία του Ολυμπιακού ήταν ότι έπαιξε με ελάχιστα προβλήματα στη σεζόν κι αυτά ήταν δυο απουσίες ανάμεσα στην 22η και 24η αγωνιστική.

Η Μονακό ήταν η πιο τυχερή στη λίστα «απουσιών» με 0,32 προβλήματα ανά αγώνα, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 0,41 και η Μπασκόνια με 0,65. Αυτές οι 3 ομάδες ήταν και οι μόνες που είχαν μέσο όρο κάτω της μίας απουσίας.

* Στην έρευνα επισημαίνεται ότι καταγράφονται μόνο οι παίκτες που απουσίασαν λόγω τραυματισμών κι όχι λόγω Covid ή ίωσης.

