Προκαλούν... ζάλη οι τιμές των εισιτηρίων για το Game 3 των Νικς με τους Καβαλίερς (pic)

Δεύτερες σκέψεις αρχίζουν να κάνουν οι φίλαθλοι των Νικς για να βρεθούν στο Madison Square Garden ενόψει του Game 3 της ομάδας τους απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Αιτία; Οι τιμές των εισιτηρίων στο MSG, οι οποίες στην... καλύτερη περίπτωση μπορούν να χαρακτηριστούν «τσουχτερές».

Είναι χαρακτηριστικό πως το φθηνότερο εισιτήριο βρίσκεται στα... ορεινά του γηπέδου και υπολογίζεται στα 370 δολάρια, ενώ το ακριβότερο, στις court seats ξεπερνάει τις 12 χιλιάδες δολάρια.

Φυσικά το Madison Square Garden δεν είναι ούτε το πρώτο, αλλά ούτε και το τελευταίο γήπεδο με τιμές που προκαλούν ζάλη, καθώς στο Golden 1 Center του Σακραμέντο το φθηνότερο εισιτήριο έφτανε στα 459 δολάρια, για το Game 1 της σειράς των Κινγκς με τους Ουόριορς.

How am I supposed to support my basketball team lmao pic.twitter.com/tsaPoWBwiY