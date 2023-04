Τα best of του Ολυμπιακού στη φετινή Euroleague (vid)

Η λίγκα ξεχώρισε τα καλύτερα και σημαντικότερα plays από τη φετινή σεζόν-ορόσημο, όπως είναι έως τώρα, καθώς ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που τερματίζει στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου.

Τα πολύτιμα καλάθια των Κώστα Σλούκα, Σάσα Βεζένκοφ αλλά και τα εντυωπωσιακά καρφώματα των Κώστα Παπανικολάου και Σακίλ ΜακΚίσικ βρίσκονται σε αυτές τις φάσεις.

Δείτε το βίντεο της Euroleague:

Check out some of the BEST plays from the Greek giants 🙌#EveryGameMatters pic.twitter.com/Wc55n876TA