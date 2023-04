Οι Κινγκς πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους σε playoffs μετά από 17 χρόνια με ρεκόρ από Φοξ-Μονκ

Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό επίτευγμα των «Βασιλιάδων», αφού ο ΝτεΆρον Φοξ και ο Μαλίκ Μονκ κατέγραψαν επίδοση που είχε να σημειωθεί 30 χρόνια.

Το δίδυμο των Κινγκς, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με τον Φοξ να έχει 38 πόντους και τον Μονκ 32, έτσι έγιναν μόλις το δεύτερο δίδυμο στην ιστορία του NBA, που έχει 30+ πόντους στο ντεμπούτο τους σε playoffs.

Η προηγούμενη επίδοση ανήκει στον Αλόνζο Μούρνινγκ και τον Κένταλ Γκιλ, που είχαν σημειώσει 30 πόντους στην πρεμιέρα των Χόρνετς σε playoffs.

De'Aaron Fox (38 PTS) and Malik Monk (32 PTS) are the 2nd pair of teammates in NBA history to each go for 30+ in their Playoff debut.



The first pair was Hornets duo Alonzo Mourning (30 PTS) and Kendall Gill (30 PTS) on April 29, 1993. pic.twitter.com/gwKo1OhLUT