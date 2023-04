Οι «μάχες» των Μπακς με τους Χιτ - Το πρόγραμμα της σειράς

Οι Μαϊάμι Χιτ θα βρεθούν στον δρόμο των Μιλγουόκι Μπακς και του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην προσπάθεια που θα κάνουν για να ανακτήσουν τα σκήπτρα του NBA.

Οι Χιτ επιβλήθηκαν των Μπουλς με 102-91 στον... τελικό του play in tournament, εξασφάλισαν την 8η θέση και θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Μπακς που είχαν το καλύτερο ρεκόρ σε ολόκληρο το NBA.

Τα «Ελάφια» θα έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας και θα ξεκινήσουν την προσπάθειά τους κόντρα στους Χιτ, τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/4 12:30), σε μια σειρά που θα κριθεί στις τέσσερις νίκες (σ.σ best of seven).

Αναλυτικά το πρόγραμμα αναμετρήσεων των δύο ομάδων:

Game 1: Δευτέρα 17/4, 12:30 Μπακς - Χιτ

Game 2: Πέμπτη 20/4, 4:00 Μπακς - Χιτ

Game 3: Κυριακή 23/4 2:30 Χιτ - Μπακς

Game 4: Τρίτη 25/4 Χιτ - Μπακς

Game 5: Πέμπτη 27/4 Μπακς - Χιτ

Game 6: Σάββατο 29/4 Χιτ - Μπακς

Game 7: Δευτέρα 1/5 Μπακς - Χιτ (αν χρειαστεί)