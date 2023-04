Οι ημέρες και ώρες των αναμετρήσεων του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε

O Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε στα playoffs, με την Euroleague να ανακοινώνει τις ώρες και τις ημέρες των αναμετρήσεων που θα δώσουν οι δύο ομάδες.

Ο Ολυμπιακός έχοντας το πλεονέκτημα έδρας, θα υποδεχθεί τους Τούρκους στο πρώτο ματς στις 26 Απριλίου με το τζάμπολ του αγώνα να έχει προγραμματιστεί για τις 21:45.

Η σειρά των αναμετρήσεων είναι best of five, κάτι που σημαίνει ότι προκρίνεται η ομάδα που θα φτάσει πρώτη τις τρεις νίκες.

Το πρόγραμμα της σειράς:

Game 1: 26 Απριλίου στις 21:45

Game 2: 28 Απριλίου στις 21:30

Game 3: 3 Μαΐου στις 20:45

Game 4: 5 Μαΐου στις 20:45

Game 5: 9 ή 10 Μαΐου (θα ανακοινωθεί)

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα των playoffs:

Game 1

Τρίτη 25 Απριλίου

Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:15)

Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν (21:45)

Τετάρτη 26 Απριλίου

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (21:45)

Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις (21:00)

Game 2

Πέμπτη 27 Απριλίου

Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:15)

Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν (21:45)

Παρασκευή 28 Απριλίου

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (21:30)

Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις (21:00)

Game 3

Τρίτη 2 Μαΐου

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό (21:05)

Παρτίζαν - Ρεάλ Μαδρίτης (21:30)

Τετάρτη 3 Μαΐου

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός (20:45)

Ζάλγκιρις - Μπαρτσελόνα (20:00)

Game 4

Πέμπτη 4 Μαΐου

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό (21:50)

Παρτίζαν - Ρεάλ Μαδρίτης (21:30)

Παρασκευή 5 Μαΐου

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός (20:45)

Ζάλγκιρις - Μπαρτσελόνα (20:00)

Game 5