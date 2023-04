Οι Ισπανοί με μήνυμά τους στο twitter έδωσαν συγχαρητήρια στην Ζαλγκίρις για την επιστροφή της μετά από τρία χρόνια στη φάση των νοκ άουτ της διοργάνωσης, σημειώνοντας ότι το άξιζε!

«Συγχαρητήρια στην Ζαλγκίρις, που εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs. Το άξιζε», ανέφερε στο μήνυμά της η Μπασκόνια, σε μια εκπληκτική κίνηση αθλητικού πνεύματος.

🤝 Congratulations to @bczalgiris for getting the last ticket to the PlayOff



Well deserved! 🏀