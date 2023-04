Εμπίιντ: «Όποιος πει πως δεν τον νοιάζει το βραβείο του MVP, λέει μαλ@@@»! (vid)

Ο ηγέτης των Φιλαδέλφεια Σίξερς, αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του ΝBA για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ είναι φυσικά και υποψήφιος MVP της σεζόν στον "μαγικό κόσμο". Ένα βραβείο που δεν κρύβει ότι το θέλει πολύ, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα πως όποιος υποστηρίζει ότι δεν τον ενδιαφέρει, "λέει μαλ@@@"!

«Αν κάποιοι σου λένε ότι δεν τους νοιάζει, λένε ψέματα. Αυτό είναι το καλύτερο βραβείο που μπορείς να πάρεις ως μπασκετμπολίστας. Σημαίνει πολλά. Αν το κερδίσεις, επικυρώνεις όλη τη δουλειά που κάνεις. Είναι και ο λόγος που νοιάζομαι γι 'αυτό, επειδή βάζεις τόση πολλή δουλειά, και αν πάρεις αυτή την αναγνώριση, απλά επικυρώνει ότι δεν έχασες τον χρόνο σου. Αλλά όπως είπα, αν κάποιος σου πει ότι δεν τον νοιάζει, είναι μαλ@@@!», ανέφερε ο Καμερουνέζος σταρ.



"You put in so much work, and if you get that recognition, it just validates that you didn't waste your time... If someone tells you that they don't care [about the MVP Award] , that's bullsh**."



—Joel Embiid



(via @shobasketball)pic.twitter.com/cTiWeqLOgH