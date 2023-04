NBA: 1η σε πωλήσεις η φανέλα του «Βασιλιά» Λεμπρόν, 4η του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Μετά την ολοκλήρωση της Regular Season, το NBA ανακοίνωσε και φέτος τις φανέλες παικτών με τις περισσότερες πωλήσεις.

Η φανέλα με τις περισσότερες πωλήσεις, είναι αυτή του «Βασιλιά» Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος παρά την αμφισβήτηση όλης της χρονιάς, θα βρεθεί στα Play - Offs αντιμετωπίζοντας το Μέμφις με μειονέκτημα έδρας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο καλύτερος σουτέρ όλων των εποχών, Στεφ Κάρι ενώ την πεντάδα κλείνουν ο Τέιτουμ στη θέση νο3, με τους Ευρωπαίους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόνσιτς, στις θέσεις 4 και 5 αντίστοιχα.

Έκπληξη αποτελεί φυσικά η 12η θέση του back to back MVP, Νίκολα Γιόκιτς όπως και η 15η θέση του Τζόρνταν Πουλ, αφού έμειναν εκτός και μεγάλα ονόματα του NBA.

Εδώ αναλυτικά οι 15 παίκτες με τις περισσότερες πωλήσεις φανελών στο NBA.

The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the second half of the 2022-23 season! pic.twitter.com/9qL06ubqX0