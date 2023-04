Εκδίδει βιβλίο για όσα πέρασε στη ρωσική φυλακή η Μπρίτνεϊ Γκράινερ

Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ, που βρέθηκε φυλακισμένη για 10 μήνες στη Ρωσία, θα εκδώσει βιβλίο αναφορικά με την πολύ σοβαρή κατάσταση που βίωσε στη ζωή της.

«Εκείνη η μέρα (σσ. τον Φεβρουάριο του 2022) ήταν η αρχή μιας ακατάληπτης περιόδου στη ζωή μου που μόνο τώρα είμαι έτοιμη να μοιραστώ. Ο κύριος λόγος που επέστρεψα στη Ρωσία για δουλειά εκείνη την ημέρα ήταν επειδή ήθελα να κάνω περήφανη τη γυναίκα, την οικογένειά μου και τους συμπαίκτες μου.

Μετά από απίστευτα απαιτητικούς 10 μήνες κράτησης, είμαι ευγνώμων που διασώθηκα και είμαι σπίτι. Οι αναγνώστες θα διαβάσουν την ιστορία μου και θα καταλάβουν γιατί είμαι τόσο ευγνώμων για την υποστήριξη που δέχτηκα από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η 32χρονη παίκτρια των Φοίνιξ Μέρκιουρι πλέον.

Αυτή μάλιστα θα είναι η δεύτερη συγγραφική προσπάθεια της Μπρίτνεϊ Γκράινερ, αφού το 2014 είχε εκδώσει ένα βιβλίο με τίτλο «In My Skin: My Life On and Off the Basketball Court».