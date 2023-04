Παίκτες του μήνα στο ΝΒΑ οι Ντέιβις και Εμπίιντ (pic)

Ο Τζοέλ Εμπίιντ έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι των Σίξερς, μετρώντας 33,3 πόντους, 9,4 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ στα 22 παιχνίδια με την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς.

Ο AD από την πλευρά του σε 20 αγώνες των Λέικερς μέτρησε 26,2 πόντους, 12,5 ριμπάουντ και 1,9 τάπες ανά αγώνα, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του Λος Άντζελες.

Los Angeles Lakers forward-center Anthony Davis and Philadelphia 76ers center Joel Embiid have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Players of the Month, respectively, for games played in March and April. pic.twitter.com/mP3Itsfrwy