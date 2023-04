Για ακόμα δύο χρόνια ο ΜακΚίσικ στον Ολυμπιακό - Νέο συμβόλαιο ως το 2025

Έτσι, ο 32χρονος Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2020, αν εξαντλήσει το νέο του συμβόλαιο θα συμπληρώσει 4,5 χρόνια στην ομάδα. Να σημειωθεί πως το συμβόλαιο του ΜακΚίσικ ολοκληρωνόταν το φετινό καλοκαίρι και με την επέκταση της συνεργασίας κλείνει ένας από τα σημαντικά μέλη της ομάδας.

Η ανακοίνωση έγινε αρχικά με ένα χιουμοριστικό βίντεο, όπου δείχνει τον ΜακΚίσικ σε μια λευκή ρόμπα να πηγαίνει σε ένα ινστιτούτο ζητώντας να... ανανεωθεί και τότε τον παίρνουν τηλέφωνο οι πρόεδροι της ομάδας για τα... ευχάριστα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος ήρθε στην ομάδα μας τον Φεβρουάριου του 2020, συναντήθηκε σήμερα (11/04) με τους Προέδρους, κυρίους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο και έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο».

Και το βίντεο:

