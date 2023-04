Απίστευτο ρεκόρ προσέλευσης στο NBA: 22 εκ. θεατές είδαν ματς της regular season!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του NBA, 22.234.502 θεατές παρακολούθησαν την κανονική περίοδο που ολοκληρώθηκε την Κυριακή (10/4). Το προηγούμενο ρεκόρ των 22.124.559 θεατών χρονολογείται από τη σεζόν 2017-18.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο μέσος όρος προσέλευσης να ξεπεράσει για πρώτη φορά το όριο των 18.000 θεατών ανά αγώνα (18.077) και η πληρότητα έφτασε, με 97%, ένα πρωτοφανές επίπεδο.

Παράλληλα το ΝΒΑ, ανακοίνωσε ότι 791 αγώνες ήταν sold out, σημειώνοντας επίσης νέο ρεκόρ, αφού το προηγούμενο ήταν οι 760 αγώνες τη σεζόν 2018-19.

The NBA set all-time records for total attendance, sellouts, average attendance and percentage of capacity during the 2022-23 season:



· 22,234,502 Fans – Record for Attendance

· 791 Sellouts – Most-Ever

· 18,077 – Record Average Attendance

· 97 % Capacity – All-Time High pic.twitter.com/0fLTjuobvq