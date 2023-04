Οι Ουάσιγτον Μίστικς επέλεξαν στο WNBA Draft την Έλενα Τσινέκε!

Μια Ελληνίδα ετοιμάζεται να ζήσει το... όνειρο του WNBA! H Έλενα Τσινέκε, που τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο Κολέγιο με το USF, πραγματοποιώντας εξαιρετικές σεζόν, θα βρεθεί στην κορυφαία λίγκα μπάσκετ γυναικών του πλανήτη.

Οι Ουάσιγκτον Μίστικς, μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις του WNBA, στις οποίες αγωνίζονται μεταξύ άλλων η Έλενα Ντέλε Ντον και η Νστάσα Κλάουντ, έδωσαν την ευκαιρία στην Τσινέκε να κάνει το μεγάλο βήμα.

Πιο συγκεκριμένα, επέλεξαν την Ελληνίδα γκαρντ στο νο.8 του δευτέρου γύρου του WNBA Draft. Η Τσινέκε με την εξέλιξη αυτή έχει όλα τα φόντα να γίνει η έκτη Ελληνίδα που θα βρεθεί στο WNBA μετά τις Αταλάντη Τασουλή, Αναστασία Κωστάκη, Εβίνα Μάλτση, Ζωή Δημητράκου και Τζάκι Γέμελος.

Στην τελευταία της σεζόν στο Κολέγιο η Τσινέκε μέτρησε 14,8 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 40,6% στα σουτ εντός πεδιάς, ούσα μια εκ των κορυφαίων παικτριών του Κολεγίου της.

With the No.20 pick, we select @ETsineke! pic.twitter.com/0pSZ3A1cdt