Χάνει το ξεκίνημα των πλέι οφ με τους Κλίπερς ο Τζορτζ

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς ετοιμάζονται για τα φετινά πλέι οφ, όμως τα προβλήματα τραυματισμού παραμένουν. Ο Πολ Τζορτζ από τις 21 Μαρτίου έχει μείνει εκτός δράσης με τραυματισμό στο πόδι, με τον all-star φόργουορντ της ομάδας από την Καλιφόρνια να συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης.

Τις τελευταίες μέρες η κατάστασή του έχει παρουσιάσει βελτίωση μεν, αλλά χωρίς να φέρνει το ιατρικό τιμ της ομάδας σε θέση να ανάψουν πράσινο για την επιστροφή του στη δράση.

Τι σημαίνει αυτό; Πως στο ξεκίνημα των πλέι οφ ο Τζορτζ θα μείνει εκτός, χάνοντας τα πρώτα παιχνίδια κόντρα στους Φοίνιξ Σανς, ωστόσο πλέον υπάρχει αισιοδοξία πως θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του με το πέρας των 2 πρώτων αναμετρήσεων, στην Αριζόνα.

Sources: Clippers star Paul George is expected to be sidelined to begin the first-round playoff series against the Suns, but is making some tangible progress from his March 21 knee injury.