Χάος στη Μινεσότα: Το επεισόδιο Γκομπέρ με Άντερσον είχε και συνέχεια - «Θα σε βγάλω νοκ άουτ»!

Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Χαράνια στο «Athletic», το επεισόδιο μετά την γροθιά που έριξε ο Γάλλος σέντερ στον Άντερσον στη διάρκεια τάιμ άουτ, συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια, με απίστευτες εκφράσεις.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Κάιλ Άντερσον ήταν έξαλλος με την συμπεριφορά του Γκομπέρ, με τους δύο παίκτες να λογομαχούν με μεγάλη ένταση και στα αποδυτήρια.

Ο Άντερσον, μάλιστα φέρεται να είπε στον Γκομπέρ ότι θα τον βγάλει νοκ άουτ, με τους ανθρώπους των Τίμπεργουλβς να παρεμβαίνουν για να μην ξεφύγει τελείως η κατάσταση.

Ο Γκομπέρ, μάλιστα ουσιαστικά εκδιώχθηκε από το γήπεδο προκειμένου η παρουσία του να μην δημιουργήσει μεγαλύτερη ένταση, αφού οι συμπαίκτες του ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένη με την συμπεριφορά του.

Πλέον, οι Τίμπεργουλβς καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, παίζοντας σε λίγα 24ωρα την σεζόν τους, στην αναμέτρηση με τους Λέικερς για το play in tournament.

Sources: After bench incident, Timberwolves' Rudy Gobert and Kyle Anderson had a heated verbal exchange in halftime locker room as well, with Anderson challenging the center at one point saying, "I'll knock your a-- out."



Updated story at @TheAthletic: https://t.co/kYHEod0MJd