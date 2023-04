Η βραδιά των νεύρων στο NBA: O ΜακΝτάνιελς έριξε γροθιά στον τοίχο και υπέστη κάταγμα! (vid)

Μετά το απίστευτο επεισόδιο και την μπουνιά του Γκομπέρ στον Άντερσον, αλλά και το θερμό τετ α τετ των Πλάμλι-Χάιλαντ, το... κακό τρίτωσε με τον Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς που έριξε γροθιά στον τοίχο των αποδυτηρίων!

Ο νεαρός καλαθοσφαιριστής των Τίμπεργουλβς, κατευθυνόμενος στα αποδυτήρια στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους Πέλικανς, έριξε γροθιά στον τοίχο από τα νεύρα του με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα!

Όπως αναφέρει η ενημέρωση των Τίμπεργουλβς, ο ΜακΝτάνιελς τραυματίστηκε στο δεξί χέρι και όπως είναι φυσικό θα χάσει την μεγάλη μάχη με τους Λέικερς για το play in tournament...

Jaden McDaniels punched a wall on the way to the locker room 😬



He is out the rest of the game with a hand injury pic.twitter.com/QVGMp1hful