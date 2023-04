Χρησιμοποιώντας μία έκφραση του «πατέρα της σύγχρονης ιατρικής», Ιπποκράτη, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν ξέχασε τη σημερινή μέρα.

«Η υγεία είναι η μεγαλύτερη από τις ανθρώπινες ευλογίες» έγραψε η πράσινη ΚΑΕ σε ανάρτησή της.

📅 7 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 🩺



Health is the greatest of human blessings - Hippocrates#WorldHealthDay #ygeia #paobc pic.twitter.com/i70Bk8zHQ6