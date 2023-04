Νέοι μπελάδες για τον Μπεν Γκόρντον: Συνελήφθη με όπλο και μαχαίρι σε κατάστημα (vid)

Ο 40χρονος σήμερα Αμερικανός πρώην γκαρντ των Μπουλς και νούμερο 3 του ντραφτ το 2004, συνελήφθη με όπλο σε κατάστημα χυμών, μετά από απειλές.

Υπήρξε κλήση στην αστυνομία για έναν άνδρα που ενεργούσε επιθετικά και με περίεργο τρόπο, με τις Αρχές να φτάνουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν τον Γκόρντον, στην τσέπη του οποίου βρέθηκε ενα πτυσσόμενο μαχαίρι και ένα πιστόλι αναισθητοποίησης.

Ο Γκόρντον, ο οποίος συνελήφθη για τρίτη φορά τους τελευταίους έξι μήνες, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό κέντρο κράτησης και στη συνέχεια σε νοσοκομείο για αξιολόγηση ψυχικής υγείας.

