Φενέρ-Εφές: Εκνευρισμένος ο Αταμάν έφυγε στα 36'' πριν το φινάλε του αγώνα (vid)

Ο Τούρκος κόουτς έδωσε το χέρι του βιαστικά στον Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος ζήτησε challenge, στα 36'' πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, γνωρίζοντας και τις αποδοκιμασίες από το κοινό της Φενέρ.

Ο αποκλεισμός της Εφές μετά από δύο σερί κατακτήσεις Euroleague προκάλεσε εκνευρισμό στον Αταμάν, ο οποίος είχε φροντίσει από το ξεκίνημα της σεζόν να κάνει σχετικές αναφορές για εκ νέου κατάκτηση του τίτλου. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή σεζόν έκλεισε... πικρά.

Ergin Ataman leaves the court with 36 seconds left in the game clock 👀 #EuroLeague pic.twitter.com/txnzvYJJpI