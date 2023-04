Κορυφαία ομάδα του NBA οι Μπακς - Πήραν το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκουράστηκε για να μην επιβαρυνθεί λόγω των ενοχλήσεων στο γόνατο, με τους Μπακς να κάνουν το... χρέος τους απέναντι στους Σικάγο Μπουλς, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στην ανατολική περιφέρεια με ρεκόρ 58 νίκες και 22 ήττες, ενώ θα έχουν και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Τα «Ελάφια», έχοντας το καλύτερο ρεκόρ στο NBA την φετινή σεζόν, θα δώσουν όλες τις σειρές στα playoffs έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας, εφόσον καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τον τελικό, με τους Μπακς να αφήνουν στη δεύτερη θέση τους Μπόστον Σέλτικς, που επικράτησαν των Ράπτορς με 97-93.

Στο αγωνιστικό κομμάτι οι Μπακς δυσκολεύτηκαν για ένα ημίχρονο από τους Μπουλς, αφού ο τραυματισμός του Κρις Μίντλετον, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο, προκαλώντας συναγερμό, επηρέασε τα «Ελάφια», που στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταιγιστικά παίρνοντας τη νίκη με 105-92.

Ο Μπρουκ Λόπεζ (26π, 7ρ), ο Μπόμπι Πόρτις (25π, 13ρ) και ο Τζρου Χολιντέι (20π, 8ρ, 15ασ), ηγήθηκαν για τους Μιλγουόκι Μπακς, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να ξεχωρίζει για τους Μπουλς έχοντας 21 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Ζακ Λαβίν να ακολουθεί με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

