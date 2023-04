Ο έμπειρος φόργουορντ που ταλαιπωρήθηκε την φετινή σεζόν από τους τραυματισμούς, αποχώρησε λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου και στους Μπακς έχει σημάνει συναγερμός.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των «Ελαφιών», ο Μίντλετον αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξί γόνατο και όπως είναι φυσικό έχει σημάνει συναγερμός, αφού σε λίγες ημέρες ξεκινούν τα playoffs.

Khris Middleton will NOT return to tonight’s game with right knee soreness.