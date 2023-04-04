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Νέων Γυναικών: Προπόνηση για το Κλιμάκιο Νότου

Μπάσκετ
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Προγραμματισμένη προπόνηση έχει το κλιμάκιο Νότου της Εθνικής Νέων Γυναικών τη Δευτέρα 10 Απριλίου.

Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στο προπονητήριο του ΟΑΚΑ στις 13.30 είναι οι εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
2 ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π.
3 ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ
4 ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
5 ΚΑΚΟΣΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
7 ΛΕΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ
8 ΠΑΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜ
9 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΛΥΔΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
10 ΔΑΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΒΙΚΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
11 ΠΡΙΦΤΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
12 ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΡΟΝΟΣ
13 ΧΟΥΓΚΑΖ ΣΟΦΙΑ ΟΣΦΠ
14 ΑΛΕΞΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
15 ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜ
16 ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Νέων Γυναικών: Προπόνηση για το Κλιμάκιο Νότου
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