Νέων Γυναικών: Προπόνηση για το Κλιμάκιο Νότου

Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στο προπονητήριο του ΟΑΚΑ στις 13.30 είναι οι εξής:
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|1
|ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ
|ΜΕΛΙΣΣΙΑ
|2
|ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π.
|3
|ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΛΕΥΚΑΔΑ
|4
|ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΤΕΡΨΙΘΕΑ
|5
|ΚΑΚΟΣΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑΙΣ
|ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|6
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΜΕΛΙΣΣΙΑ
|7
|ΛΕΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
|ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ
|8
|ΠΑΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜ
|9
|ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΛΥΔΙΑ
|ΜΕΛΙΣΣΙΑ
|10
|ΔΑΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΒΙΚΥ
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
|11
|ΠΡΙΦΤΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
|ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
|12
|ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
|ΚΡΟΝΟΣ
|13
|ΧΟΥΓΚΑΖ ΣΟΦΙΑ
|ΟΣΦΠ
|14
|ΑΛΕΞΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
|ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
|15
|ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜ
|16
|ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ
|ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ