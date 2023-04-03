Basket League: Τελικός παραμονής το Σάββατο στην Καρδίτσα, πλούσιο το πρόγραμμα της Κυριακής

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:
Ο ΕΣΑΚΕ ανακοινώνει το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Basket League:
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BASKET LEAGUE
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8-4-2023
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ΓΗΠΕΔΟ
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ΩΡΑ
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ΑΓΩΝΑΣ
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TV/Web-tv
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Ν. Κ. Γ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»
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19:15
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ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΙΩΝΙΚΟΣ
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ΕΡΤ3
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ΚΥΡΙΑΚΗ 9-4-2023
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Κ.Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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15:45
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
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ΕΡΤ3
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
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15:45
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ΑΡΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
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ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS2
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Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ
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15:45
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ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
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ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS4
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Κ.Γ. ΑΠΟΛΛΩΝ
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15:45
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA – ΠΑΟΚ mateco
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ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS3
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
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15:45
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ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS1