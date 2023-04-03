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Basket League: Τελικός παραμονής το Σάββατο στην Καρδίτσα, πλούσιο το πρόγραμμα της Κυριακής

Μπάσκετ
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Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε πως ο... τελικός παραμονής με το Καρδίτσα - Ιωνικός θα διεξαχθεί το Σάββατο (8/4) και τα υπόλοιπα ματς της τελευταίας αγωνιστικής θα γίνουν στην Κυριακή (9/4).

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοινώνει το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Basket League:

 

BASKET LEAGUE

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8-4-2023

 

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV/Web-tv

Ν. Κ. Γ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»

19:15

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΙΩΝΙΚΟΣ

ΕΡΤ3

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 9-4-2023

 

Κ.Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

15:45

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΕΡΤ3

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

15:45

ΑΡΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS2

Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ

15:45

ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS

ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS4

Κ.Γ. ΑΠΟΛΛΩΝ

15:45

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA – ΠΑΟΚ mateco

ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

15:45

ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS1
Basket League: Τελικός παραμονής το Σάββατο στην Καρδίτσα, πλούσιο το πρόγραμμα της Κυριακής
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