Δεν είναι #mexri_telous, είναι #xwris_stamatimo

Το #mexritelous εξακολουθεί να δικαιώνεται όμως πλέον το θέμα είναι άλλο: ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα και στις κακές του μέρες μοιάζει ασταμάτητος! Γράφει ο Άκης Στρατόπουλος.

Όσο κι αν ενοχλεί, όποια ρητορική και αν προσπαθεί να ανακαλύψει και να επικοινωνήσει η πράσινη πλευρά (σ.σ. με τελευταία αυτή του τιτάνα της καλαθόσφαιρας Μπριάντε Γουέμπερ) για να δικαιολογήσει αφενός όλα όσα είχε συνηθίσει να κάνει στο ελληνικό μπάσκετ επί δύο δεκαετίες χωρίς να την ενοχλεί κανείς, αφετέρου τα πολλά σύγχρονα χάλια της, το #mexritelous εξακολουθεί να δικαιώνεται. Και μάλιστα μεγαλοπρεπώς. Ο Ολυμπιακός και οι Αγγελόπουλοι πήραν μια από τις δυσκολότερες αποφάσεις στην ιστορία του συλλόγου -ανεξαρτήτως σπορ- προκάλεσαν μια σειρά αλλαγών σε ένα βαλτωμένο και όμηρο συγκεκριμένων κέντρων αποφάσεων ελληνικό μπάσκετ και τώρα απολαμβάνουν τους καρπούς. Πέρσι με πρωτάθλημα, με Κύπελλο, με Σούπερ Καπ και με φάιναλ-φορ Ευρωλίγκας. Φέτος, με ένα Κύπελλο για ζέσταμα, με ένα ακόμη πλεονέκτημα έδρας ως το φινάλε του πρωταθλήματος, με μια διαφαινόμενη 1η θέση στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας και τη θέση του απόλυτου φαβορί για δεύτερο σερί φάιναλ-φορ. Σαν κερασάκι πάνω απ' όλα αυτά, με ένα τρομερό, με ένα ανεπανάληπτο, με ένα στατιστικά απίθανο σερί νικών επί του Παναθηναϊκού, το οποίο από το βράδυ της Παρασκευής έχει εκτοξευθεί σε ένα ιστορικό 13-0!

«Καμ γουιθ μι για να τη βρεις»

Πριν φτάσουμε όμως στα των ντέρμπι, μια παρένθεση για τα της Πέμπτης. Ο πρώην «ερυθρόλευκος», Μπριάντε Γουέμπερ, παραχώρησε συνέντευξη εξηγώντας τους λόγους που αποχώρησε το 2019 από τον Ολυμπιακό. Και επειδή το μπασκετικό τμήμα, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, όλος ο οργανισμός της ΚΑΕ και οι άνθρωποι της ομάδας χαλάνε τη ρητορική πολλών γύρω από τον Ολυμπιακό σαν σύλλογο, κάθε ευκαιρία για να σπιλωθεί η συγκεκριμένη ομάδα και οι ηγέτες της, πιθανολογώ ότι στον ανταγωνισμό πανηγυρίζεται περισσότερο και από ευρωπαϊκό τίτλο...

Μια τέτοια πρώτης τάξεως ευκαιρία ήταν και η συνέντευξη του Γουέμπερ, ασχέτως αν πρακτικά μιλάμε για έναν πρώην αθλητή από τα 30 του με έφεση στο τζιν/τόνικ, ο οποίος πέρασε και δεν ακούμπησε. Βασικά στην δίμηνη θητεία του στο Λιμάνι ακούμπησε πολλά, όπως π.χ. τα γύρω από το δικό του παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Και πολλά άλλα που βεβαίως είναι κουβέντα για άλλο... έργο. Όπως και να' χει, στο φινάλε, όσα είπε ο τυπάκος αυτός απλώς παρερμηνεύτηκαν. Το... συμπέρασμα που βγήκε, ήταν ότι το «μέχρι τέλους» δεν είχε σχέση με τα επί δεκαετίες πράσινα όργια στο ελληνικό μπάσκετ και το παρεάκι της ΕΟΚ και της ΚΕΔ, αλλά με τα οικονομικά προβλήματα της «ερυθρόλευκης» διοίκησης. Όπως λέει και ένα παλιό δημοσιογραφικό ρητό «ποτέ μην αφήνεις τα γεγονότα να σου χαλάσουν μια ωραία ιστορία»! Γιατί για λίγες ώρες, αυτή η συνέντευξη του Αμερικανού ήταν αυτό και τίποτα άλλο: ιστορίες για αγρίους. Ιστορίες που προκάλεσαν και τη γρήγορη αντίδραση του Παναγιώτη Αναστόπουλου, αυτής της πράσινης ψυχάρας, που με ένα τιτίβισμα αιχμηρό σαν σφύριγμα για εκτός φάσης επιθετικό φάουλ στον Μιλουτίνοφ, έβγαλε από μέσα του όλη την αδικία που είχε υποστεί: «Τελικά δεν έφταιγε ο Αναστόπουλος; Το μέχρι τέλους ήταν ένα ψέμα; Η δικαίωση καμιά φορά αργεί αλλά έρχεται και είναι εκκωφαντική», διερωτήθηκε ο Έλληνας ρέφερι.

Λίγες ώρες μετά, η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις ήρθε και ήταν εξαιρετικά απλή. Βασικά, όλα θα ήταν πιο εύκολα αν σε αυτή τη δουλειά μιλούσαμε κανονικά αγγλικά -δεν είναι και τόσο δύσκολα δα- αντί για αγγλικά Στάθη Ψάλτη/Σταμάτη Γαρδέλη του τύπου «καμ γουιθ μι για να τη βρεις». Ο Γουέμπερ ουδέποτε μίλησε για ειλημμένη απόφαση του Ολυμπιακού να μην κατέβει κόντρα στον Παναθηναϊκό, αντιθέτως εννοούσε ότι ήταν «προαποφασισμένο» πως οι δυο «αιώνιοι» θα κοντραριζόντουσαν στα πλέι-οφ βάσει της κατάταξής τους. Το ίδιο το μέσο και ο δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη (σ.σ. το basketnews και ο Γιώργος Κυριακίδης), έκαναν τη σχετική διευκρίνηση.

«Προς ελληνικά media: To "It was already set up for that to happen" που είπε ο Ουέμπερ σημαίνει ότι το "προαποφασισμένο" ήταν ότι στον 1ο γύρο των πλέι οφ θα έπαιζε ο 8ος (ΟΣΦΠ) με τον 1ο (ΠΑΟ). Όλα τα άλλα είναι διαστρέβλωση όσων είπε ο παίκτης».

Προς ελληνικά media: To "It was already set up for that to happen" που είπε ο Ουέμπερ σημαίνει ότι το "προαποφασισμένο" ήταν ότι στον 1ο γύρο των πλέι οφ θα έπαιζε ο 8ος (ΟΣΦΠ) με τον 1ο (ΠΑΟ). Όλα τα άλλα είναι διαστρέβλωση όσων είπε ο παίκτης. https://t.co/BGrrkdPZQF — Giorgos Kyriakidis (@Georgidis) March 29, 2023

Άλλωστε και λογικά να το δει κανείς, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ. Λες και αν υπήρχε τέτοια ειλημμένη απόφαση από πλευράς διοίκησης, θα πήγαιναν οι Αγγελόπουλοι στα αποδυτήρια και θα έλεγαν στην ομάδα «λοιπόν ακούστε, αύριο δεν θα γίνει το ματς, οπότε σήμερα μπορεί να πάτε μπουζούκια». No such thing makes sense -όπως λέμε και στην ορεινή Αιτωλοακαρνανία. Άσχετο side note: ο Γουέμπερ θα πήγαινε ούτως ή άλλως.

Και κάπου εκεί τελειώνει άδοξα και αυτή η ιστορία...

Με κάθε τρόπο...

Επιστρέφοντας στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός του τελευταίου διαστήματος έχει βελτιωθεί αισθητά, όμως και πάλι το μόνο που καταφέρνει είναι να είναι απλώς ανταγωνιστικός σε σχέση με τις προηγούμενες 20άρες. Αυτό πρέπει να λέει πολλά και στους ίδιους τους «πράσινους» για το πόσο πίσω έχουν μείνει σε αυτή την μάχη για δύο στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά και στο πόσο καλό σύνολο είναι ο συγκεκριμένος Ολυμπιακός. Ειδικά απέναντι στους «πράσινους» εξακολουθεί να είναι μια μπασκετική Λερναία Ύδρα. Κατατροπώνει τον μεγάλο αντίπαλό του με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, με διαφορετικούς τρόπους, ανεξαρτήτως έδρας, φόρμας, απουσιών...

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι μια μπασκετική ορχήστρα που όπως φαίνεται κλειδώνει οριστικά και την πρωτιά στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας. Ένα σύνολο που γνωρίζει την καθολική αναγνώριση του μπασκετικού κόσμου και που πλέον φαντάζει ως το Νο1 φαβορί για την κούπα στο Κάουνας. Όλα τα υπόλοιπα, όλα τα γύρω γύρω και οι κατά καιρούς ευφάνταστες ιστορίες, στο τέλος της ημέρας κακό κάνουν μόνο σε όποιον τις δημιουργεί και τις συντηρεί. Μια βόλτα στα πράσινα social media αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι μπασκετικός και καταλαβαίνει τί βλέπει και γιατί. Τουλάχιστον ο... κανονικός κόσμος. Από την άλλη, υπάρχουν πάντα και αυτοί που πανηγυρίζουν επειδή στα τελευταία δύο ματς έχουν χάσει μόνο με -2 και με -8, λες και έχουν υπογράψει συμβόλαιο με πόση διαφορά πρέπει να νικούν και ειδικά σε ματς που απλώς δεν μπαίνουν τα ελεύθερα σουτ. Το λες και σύνδρομο Στοκχόλμης με τις 20άρες.

Αυτό το 13-0 πάντως αρχίζει και γίνεται αχώνευτο για τους πράσινους και αυτό είναι απολύτως λογικό. Μιλάμε για ένα σερί που είναι στατιστικά απίθανο να ξανασυμβεί από οποιαδήποτε πλευρά και που κυρίως δεν... δικαιολογείται. Ένα σερί που έγινε και η αφορμή για να δρομολογηθούν οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Πρακτικά, ο Ράντονιτς είχε τελειώσει από το 10-0. Αυτή ήταν ίσως και η πιο εμφατική νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στη σύγχρονη ιστορία. Με τρομερό μπάσκετ, με ρεκόρ διαφοράς στο ΟΑΚΑ στην Ευρωλίγκα (+24 στο τέλος και έφτασε ως το +31) και όλα αυτά χωρίς τον όπως όλα δείχνουν, MVP της φετινής Ευρωλίγκας, Σάσα Βεζένκοφ. Ακολούθησε μια ακόμη άνετη νίκη στον ημιτελικό Κυπέλλου και τρεις μέρες μετά ήρθε ένα ακόμη ξήλωμα προπονητή για τους πράσινους. Κάνοντας ένα μικρό fast forward, στα επόμενα δύο ματς ο Παναθηναϊκός του Σερέλη ήταν ανταγωνιστικός, όμως και πάλι έχασε κυρίως από συνήθεια, σε δύο βαθμολογικά αδιάφορα ματς, ένα για το πρωτάθλημα, ένα για την Ευρωλίγκα.

13-0, 16-7 και 15-2

Έτσι φτάνουμε αισίως σε αυτό το 13-0. Ο Ολυμπιακός παράλληλα έχει εκτοξεύσει και στο 16-7 την παράδοση με τον «αιώνιο» στην Ευρωλίγκα. Ο δε Γιώργος Μπαρτζώκας, στη δεύτερη θητεία του έχει φτάσει το επί μέρους ρεκόρ του με τον Παναθηναϊκό στο 15-2, ενώ συνολικά έχει 22-13. Ως προς το συγκεκριμένο σερί των «ερυθρόλευκων», έρχεται με μέσο όρο διαφοράς στους 14 πόντους (80,9 – 66,9 / 809-669 συνολικά).

Καθολική υπεροχή με 7 διαφορετικούς MVP

Όπως προαναφέρθηκε, πέρα από τον καθαρό αριθμό των 13 νικών σε αυτό το σερί που είναι από μόνος του εντυπωσιακός, το πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα ματς, ο Ολυμπιακός τα έχει πάρει έχοντας 7 διαφορετικούς MVP και με όλους τους διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να νικήσει κανείς σε ένα ντέρμπι....

Ας θυμηθούμε τι συνέβη σε αυτά...

Στο 1-0: Εύκολη νίκη, με τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού σε όλη τη διάρκεια. MVP ο ΜακΚίσικ.

Στο 2-0: Ματς με αργό τέμπο, ο Ολυμπιακός έπαιξε όσο χρειάστηκε (πρακτικά μονάχα στο τελευταίο δεκάλεπτο), έκανε ανατροπή από το -12 στο 25ο λεπτό ενώ ο ΠΑΟ κυριαρχούσε. MVP ο Ντόρσεϊ.

Στο 3-0: Με φουλ τέμπο και άκρως επιθετικό στυλ, ο Ολυμπιακός διέλυσε τον αντίπαλο με την επίθεσή του. MVP ο Σλούκας.

Στο 4-0: Ξανά με αργό τέμπο εκτός έδρας, αυτή τη φορά έπνιξε τον αντίπαλο με την άμυνά του. MVP ο ΜακΚίσικ.

Στο 5-0: Πήρε νωρίς διψήφια διαφορά πόντων και τη διατηρησε τη εύκολα, με σοβαρό μπάσκετ ως το τέλος, MVP ο Σλούκας.

Στο 6-0: Έπαιξε μπάσκετ πρακτικά μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, με ανατροπή στην 3η περίοδο από το -14 του ημιχρόνου και σερί 20-0 μέσα στο ΟΑΚΑ. MVP ο Ντόρσεϊ.

Στο 7-0: Κυριάρχησε συνολικά ο Ολυμπιακός, αλλά με ένα εντυπωσιακό δεκάλεπτο, αυτή τη φορά το δεύτερο, όταν και έκανε επί μέρους 23-3. MVP ο Βεζένκοφ.

Στο 8-0: «Κλειστό» ματς με ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο και με ένα καλό τρίτο δεκάλεπτο όταν ο Ολυμπιακός ξέφυγε στο +11. MVP ο Φαλ.

Στο 9-0: Κακό συνολικά ματς και ίσως το χειρότερο για τον Ολυμπιακό σε αυτή τη διετία των ντέρμπι, νίκησε απλά από... συνήθεια. MVP ο Βεζένκοφ.

Στο 10-0: Νίκησε με ολοκληρωτικό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση, κυριαρχώντας σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και τις στατιστικές κατηγορίες. MVP ο Φαλ.

Στο 11-0: Κλειστό ματς για ένα ημίχρονο, ο Ολυμπιακός έπαιξε και πάλι ένα δεκάλεπτο κανονικό μπάσκετ. MVP ο Βεζένκοφ.

Στο 12-0: Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά σε όλο το ματς, ο ΠΑΟ μείωσε στο τέλος αλλά και πάλι έχασε από συνήθεια. MVP ο Μπολομπόι.

Στο 13-0: Ο Ολυμπιακός με 0/12 τρίποντα ως το 3:34 πριν τη λήξη της 3ης όταν έβαλε το πρώτο ο Παπανικολάου, συνολικά 3/17 και 10 χαμένες βολές, νίκησε με +8. MVP ο Γουόκαπ.

Για την Ιστορία...

(1) 23/12/2021, Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84

(2) 20/02/2022, Κύπελλο (τελικός): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 73-81

(3) 17/03/2022, Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73

(4) 11/04/2022, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 62-68

(5) 11/06/2022, Πρωτάθλημα (1ος τελικός): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 74-61

(6) 14/06/2022, Πρωτάθλημα (2ος τελικός): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 72-78

(7) 17/06/2022, Πρωτάθλημα (3ος τελικός): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 93-74

(8) 02/10/2022, Σούπερ Καπ (τελικός): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 67-52

(9) 05/12/2022, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-66

(10) 30/12/2022, Ευρωλίγκα: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95

(11) 18/02/2023, Κύπελλο (ημιτελικός): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-65

(12) 19/03/2023, Πρωτάθλημα (κ.δ.): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 74-76

(13) 31/03/2023, Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73