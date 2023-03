Stoiximan AegeanBall Festival: Με 9 βραβεία στα Sports Marketing Awards

Η σπουδαία αθλητική γιορτή του Stoiximan AegeanBall Festival, που το 2022 συγκέντρωσε πάνω από 6.000 επισκέπτες στο νησί της Σύρου, κέρδισε 9 συνολικά βραβεία στον θεσμό των Sports Marketing Awards 2023.

Ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές, με πολύ έντονο ανταγωνισμό στον χώρο των ελληνικών αθλητικών διοργανώσεων και του sports marketing, η διοργάνωση μπάσκετ 3X3 στη Σύρο, το Stoiximan AegeanBall Festival κατάφερε να ξεχωρίσει για τις καινοτόμες υπηρεσίες που πρόσφερε σε επίπεδο Παραγωγής, Marketing, Χορηγιών, Επικοινωνίας και Social Media.



Πιο συγκεκριμένα απέσπασε 3 Gold βραβεία στις κατηγορίες “Most Innovative Use of Content Creators & Influencers for a Sports Related Activity”, “Best Presence on Meta’s platforms” και “Best Sponsorship Program/Strategy για Αθλητική Διοργάνωση/Εκδήλωση”, όντας αντίστοιχα, η καλύτερη διοργάνωση σε επίπεδο αξιοποίησης creators & influencers, έχοντας την καλύτερη παρουσία στα social media και υλοποιώντας την καλύτερη στρατηγική χορηγιών από κάθε άλλη αθλητική εκδήλωση. Παράλληλα, κατέκτησε 4 Silver βραβεία στις κατηγορίες “Best Strategy for Branding”, «Ομαδικά Αθλήματα», “Best Native Advertising Campaign” και “Best Sponsorship Platform for Brand/Sponsor Engagement & Activation” ενώ έλαβε 2 Bronze βραβεία στις κατηγορίες “Best Sports-Related CSR Campaign/Activity” και “Kids/Youth/Grassroots”.



Η απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της Progame με τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απέδωσε καρπούς και στο πλευρό της όλης καινοτόμας δράσης στάθηκαν ως συμπαραστάτες μεγάλοι χορηγοί, μοναδικοί συνεργάτες και κορυφαίοι αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Στο πλαίσιο των βραβεύσεων της διοργάνωσης, ο Πρόεδρος της Progame, κ. Φάνης Ξηνταβελώνης, δήλωσε: «Αποδείξαμε στην πράξη ότι η ιδέα του σπουδαίου αθλητή Γιώργου Πρίντεζη, δεν αφορούσε μια απλή αθλητική διοργάνωση στο νησί της Σύρου, αλλά ένα κοινωνικό γεγονός, που αγκαλιάστηκε από όλους. Είναι τιμή και χαρά μας που σε αυτό το επιτυχημένο ταξίδι πέρσι είχαμε ως συνοδοιπόρους μας μεγάλους χορηγούς όπως τη Stoiximan αλλά και στρατηγικούς εταίρους όπως τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς και συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Progame, κ. Γιάννης Λάσκαρης, επισήμανε, ακόμη: «Ήταν μια κομβική χρονιά και ένα μεγάλο στοίχημα για εμάς, η επιστροφή του Stoiximan AegeanBall Festival στις συνειδήσεις όλου του κόσμου. Το καταφέραμε με τον καλύτερο και πιο εμφατικό τρόπο. Οι διακρίσεις αυτές μας γεμίζουν με χαρά και ακόμα περισσότερη όρεξη ώστε να εργαστούμε για τη χρονιά που έρχεται, καλώντας και πάλι όλο τον κόσμο στο πανέμορφο αυτό νησί της Σύρου. Με το μήνυμά μας ‘ζούμε για τον αθλητισμό’, αποδείξαμε ότι αν κάτι το αγαπάς πραγματικά και προσπαθείς καθημερινά για αυτό, τότε στο τέλος θα σου φέρει πίσω μόνο επιτυχίες».



Διοργανωτές του Stoiximan AegeanBall Festival 2022 ήταν η Progame, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.