Στην ομάδα του Σρέντερ πρώην παίκτης του Λαυρίου (pic)

Έπειτα από μια άκρως παραγωγική σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Λαυρίου και αφού η ομάδα του εξασφάλισε την παραμονή δύο «στροφές» πριν από το τέλος του πρωταθλήματος, ο Αρ Τζέι Κόουλ ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που είναι απόφοιτος του Κονέκτικτας, θα συνεχίσει στην Μπραουνσβάιγκ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του ως το τέλος της σεζόν, ενισχύοντας το ρόστερ της με έναν παίκτη που έχει πολύ καλή επαφή με το καλάθι και μπορεί να τελειώνει τις φάσεις στο ένας εναντίον ενός.

Wir haben auf den verletzungsbedingten Ausfall von Spielmacher Braydon Hobbs reagiert und R.J. Cole verpflichtet. Alle weiteren Infos zu unserem Neuzugang gibt's hier ➡️ https://t.co/UV1PjzDDWk

A warm welcome to the Löwenstadt, R.J.! 🤩#jungwildhungrig pic.twitter.com/Llw9SP20OK