Ακριβώς στην εκπνοή του ημιχρόνου ο Αυστραλός κέρδισε το φάουλ από τον Νιάνγκ στέλνοντας παράλληλα την μπάλα στο καλάθι, με τους διαιτητές να εξετάζουν τη φάση στο video.

Αφού είδαν ότι όλα έγιναν νομότυπα, μέτρησαν κανονικά το τρίποντο του Γκριν και τον έστειλαν στη γραμμή για μια βολή, με τους Σίξερς να εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες ότι το σουτ ήταν εκπρόθεσμο.

JOSH GREEN 4-POINT PLAY AT THE BUZZER 🤯



📺: Live on ESPN pic.twitter.com/2KbEz1E3HY