Το απόλυτο τρολάρισμα: Ο Μπέβερλι έκανε την κίνηση «too small» για τον Λεμπρόν (vid)

Οι Σικάγο Μπουλς πέρασαν από το Λος Άντζελες, επικρατώντας των Λέικερς στην Crypto.com Arena. Σε ακόμα ένα παιχνίδι της ομάδας του Μπίλι Ντόνοβαν απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Πάτρικ Μπέβερλι.

Ο σκληροτράχηλος γκαρντ έκανε τη διαφορά εντός παρκέ, ενώ δεν παρέλειψε να... πικάρει τους αντιπάλους του.

Κάτι που έκανε και προς τον Λεμπρόν Τζέιμς, λίγο μετά από ένα καλάθι που πέτυχε. Ο Pat Bev κοίταξε τον Λεμπρόν και έκανε την χαρακτηριστική κίνηση «too small», στην απόλυτη τρολ κίνηση της χρονιάς!

Pat Bev did the "too small" on LeBron 💀 pic.twitter.com/VweeoypwXJ