Ο Γιάνγκ εκνευρίστηκε όταν οι διαιτητές σφύριξαν επιθετικό φάουλ και πέταξε την μπάλα με δύναμη σε έναν από τους διαιτητές, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να αποβληθεί με τεχνική ποινή.

Έτσι, η παρουσία του στο παρκέ έληξε με... άδοξο τρόπο για τον Γιανγκ, που είδε ωστόσο τους Χοκς, να πανηγυρίζουν μια πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στους Πέισερς.

Trae Young ejected after throwing the ball at the Ref 😳 pic.twitter.com/4f4Tj7vHlM