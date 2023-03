Επίσημα στην Network Sports ο Παπαγιάννης (pic)

Νέο ξεκινημα για τον Γιώργο Παπαγιάννη, που από εδώ και στο εξής θα έχει νέα μανατζερική στέγη. Αυτή θα είναι η Network Sports, του Νίκου Σπανού, η οποία μάλιστα ανακοίνωσε την προσθήκη του Έλληνα σέντερ στο δυναμικό της.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού πλέον θα έχει νέους εκπροσώπους, κάτι πυο φέρνει νέα δεδομένα και όσον αφορά το μέλλον του στο «τριφύλλι», όπως είχε αναφέρει το SDNA.

We are very excited to announce that George Papagiannis @G_P_06 , one of the best centers of @EuroLeague and captain of @paobcgr , has joined its family! “Big Papa” is now up for even great things ‼️@NetworkSportsI1 #networksports #homeofchampions pic.twitter.com/uEb6Vx9cw3