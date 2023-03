Οι 7 υποψήφιοι για δύο θέσεις στα πλέι οφ: Ποιον αντίπαλο να αποφύγει ο Ολυμπιακός; (poll)

Ο Ολυμπιακός αρχίζει να σκέφτεται τα πλέι οφ της Euroleague και το SDNA ρωτά τους αναγνώστες του ποιος είναι ο αντίπαλος που θα πρέπει να αποφύγουν οι Πειραιώτες στον δρόμο για το Final Four.

Επτά ομάδες «παλεύουν» για τις θέσεις 6-8 και την πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague και η λίγκα έχει μπει στην τελική ευθεία για τα... ματσαρίσματα στα πλέι οφ, λίγο πριν από το Final Four του Κάουνας.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει «σφραγίσει» την 1η θέση, καθώς παρά την ήττα του από την Παρτιζάν εξακολουθεί να έχει το «πάνω χέρι» έναντι της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει και θεωρητικά ευκολότερο πρόγραμμα μέχρι το φινάλε της regular season. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (21-9 ρεκόρ), η «βασίλισσα» (21-9), η Μπαρτσελόνα (20-10), η Μονακό (20-10) και η Φενέρμπαχτσε (18-12) ουσιαστικά έχουν «κλειδώσει» τις πρώτες πέντε θέσεις του ταμπλό και το μόνο που μένει να φανεί είναι αν το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη μπορέσει να φτάσει στο Top-4 και να πάρει το πλεονέκτημα έδρας.

Από πίσω τους, η Μακάμπι Τελ Αβίβ (17-13) και η Παρτιζάν (17-13) έχουν κάνει αποφασιστικό βήμα για την οκτάδα. Ωστόσο, ουδείς μπορεί να γνωρίζει ποια θα είναι τελική βαθμολογία και πώς θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια των πλέι οφ. Από εκεί και πέρα, για την 8η θέση γίνεται ο... κακός χαμός με πέντε ομάδες να είναι μέσα στο «κόλπο» (Μπασκόνια, Ζαλγκίρις Κάουνας, Αναντολού Εφές, Αρμάνι Μιλάνο, Βαλένθια).

Το SDNA παρουσιάζει τα ρεκόρ και τα προγράμματα των ομάδων που βρίσκονται στις θέσεις 6-13 και θα συμπληρώσουν την οκτάδα και σας καλεί να ψηφίσετε: Ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγει ο Ολυμπιακός;

Αναλυτικά οι επτά ομάδες που θέλουν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στα πλέι οφ, το ρεκόρ τους εντός παρενθέσεως, καθώς και το πρόγραμμά τους μέχρι το φινάλε της regular season (με vs αναγράφονται οι εντός έδρας αγώνες, ενώ το @ χρησιμοποιείται πριν από τα εκτός έδρας παιχνίδια):

Μακάμπι Τελ Αβίβ (17-13)

vs Βίρτους Μπολόνια

vs Αρμάνι Μιλάνο

@ Ζαλγκίρις Κάουνας

vs Ρεάλ Μαδρίτης

Παρτιζάν (17-13)

vs Μπαρτσελόνα

vs Ρεάλ Μαδρίτης

@ Μονακό

vs Παναθηναϊκός

Μπασκόνια (15-15)

vs Άλμπα Βερολίνου

vs Φενέρμπαχτσε

vs Βιλερμπάν

@ Ολυμπιακός

Ζαλγκίρις Κάουνας (15-15)

vs Μονακό

vs Βαλένθια

vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

@ Μπάγερν Μονάχου

Αναντολού Εφές (14-16)

vs Αρμάνι Μιλάνο

vs Βίρτους Μπολόνια

@ Φενέρμπαχτσε

vs Μονακό

Αρμάνι Μιλάνο (14-16)

@ Αναντολού Εφές

@ Μακάμπι Τελ Αβίβ

vs Μπαρτσελόνα

@ Βίρτους Μπολόνια

Βαλένθια (14-16)

@ Ερυθρός Αστέρας

@ Ζαλγκίρις Κάουνας

vs Βίρτους Μπολόνια

@ Μπαρτσελόνα