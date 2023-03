Ο Λεμπρόν διαψεύδει την επιστροφή του στις προπονήσεις!

«Δεν έγινε αξιολόγηση σήμερα και δεν υπήρξε κάποια ημερομηνία-στόχος για την επιστροφή μου», έγραψε ο Τζέιμς στο Twitter, προσθέτοντας: «Απλώς εργάζομαι όλο το εικοσιτετράωρο, κάθε μέρα (3 φορές την ημέρα) για να δώσω στον εαυτό μου τις καλύτερες πιθανότητες να επιστρέψω όποτε είναι αυτό».

Το δημοσίευμα του ESPN, πάντως, ανέφερε ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πίεζε να επιστρέψει για τους τελευταίους τρεις αγώνες της σεζόν των Λέικερς εναντίον των Κλίπερς, Σανς και Τζαζ.

There wasn’t an evaluation today and there hasn’t been any target date for my return. I’m just working around the clock, every day(3X a day) to give myself to best chance of coming back full strength whenever that is. God bless y’all sources. 🤦🏾‍♂️ I speak for myself!