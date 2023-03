Πλησιάζει η επιστροφή του Λεμπρόν στη δράση

Στον δρόμο για την επιστροφή του στη δράση με τους Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκεται ο Λεμπρόν Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον τένοντα, ο οποίος τον έχει κρατήσει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παρ' όλα αυτά, η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση. Μάλιστα τις τελευταίες μέρες ξεκίνησε ασκήσεις εντός παρκέ με τους συμπαίκτες του, δείχνοντας πως νιώθει όλο και καλύτερα πλέον.

Την ίδια στιγμή ωστόσο δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, ωστόσο η επάνοδος στη δράση υπλογίζεται για τις αρχές Απριλίου, ώστε να ενισχύσει τους Λέικερς στο φινάλε της regular season.

