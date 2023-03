Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Έπρεπε να φροντίσω κάποια προσωπικά πράγματα - Οι Μπακς είναι οικογένεια»

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ έλειψε από τα τρία τελευταία ματς της ομάδας, χωρίς να γίνεται αναφορά στον λόγο της απουσίας, με τον ίδιο να αναφέρεται σε αυτό.

«Είμαι καλά. Απλώς είχα κάποια προσωπικά πράγματα να φροντίσω και η ομάδα, ξέρετε, είναι καταπληκτική, είμαστε οικογένεια εδώ» είπε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού για την απουσία του.

Thanasis Antetokounmpo: "I'm OK. I just had some personal stuff to take care of and the team, you know, it's amazing, we're family here."