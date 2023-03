Φλερτάρει με ποινή από το ΝΒΑ ο Ντόντσιτς: Έδειξε στους διαιτητές πως είναι… πληρωμένοι (vid)

Οι Μάβερικς, που έχασαν στην έδρα τους από τους πρωταθλητές, διαμαρτύρονται έντονα για μια φάση στο τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου, με τον Λούκα Ντόντιτις να… ξεφεύγει στη συνέχεια.

Με το σκορ στο 122-125 ο Σλοβένος αστόχησε σε λέι-απ με 1,7 δευτερόλεπτα να μένουν για το φινάλε, θεωρώντας ότι του έγινε φάουλ που δεν καταλογίστηκε.

Αποτέλεσμα ήταν να γυρίσει προς τους διαιτητές και με μία χαρακτηριστική κίνηση να υπονοήσει ότι είναι... πληρωμένοι, χωρίς πάντως να δεχθεί τεχνική ποινή.

Luka Doncic had a chance to tie the game or cut the Warriors lead to 1 on this possession…



But missed the layup contested by Draymond Green and the Warriors win 😬pic.twitter.com/TvoBIK3wjF