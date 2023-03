Ανέλαβε τους Μπέιτζιν Ντακς ο Έρνεστ Ράντζεν

Τα τελευταία χρόνια ο Έρνεστ Ράντζεν έχει γίνει... μόνιμος κάτοικος Κίνας. Ο Σέρβος προπονητής, που κατά τη διάρκεια της καριέρας του βρέθηκε στον πάγκο του ΠΑΟΚ και του Άρη, από τη θέση του βοηθού προπονητή, έχει καταφέρει να... χτίσει το δικό του όνομα στο πρωτάθλημα της Κίνας, βρίσκοντας σταθερή θέση στην CBA.

Αυτό συνέβη για ακόμα μια φορά. Οι πληροφορίες του SDNA αναφέρουν πως ο Ράντζεν έφτασε σε συμφωνία με τους Beijing Ducks, μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις του πρωταθλήματος Κίνας, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Το deal έχει διάρκεια 1,5 χρόνο, με τον Ράντζεν να καθοδηγεί τον άλλοτε παίκτη των Ιντιάνα Πέισερς και των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερ, Τι Τζέι Λιφ, αλλά και τον Τζόναθαν Γκίμπσον, που μοιράζονται τις δύο θέσεις ξένων στην ομάδα.

