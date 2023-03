Γράφουν ιστορία οι Κινγκς

Οι «Βασιλιάδες» με το διπλό στην έδρα των Ουίζαρντς έφτασαν τις 7 σερί νίκες μακριά από το σπίτι τους, καταγράφοντας το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ του franchise.

Την σεζόν 2001-2002 οι Κινγκς είχαν καταγράψει εννιά σερί εκτός έδρας νίκες, που αποτελεί και το κορυφαίο ρεκόρ, με την παρέα του Ντομάντας Σαμπόνις να θέλει να το σπάσει.

Οι Κινγκς, μάλιστα είναι την τρίτη καλύτερη επίδοση μακριά από την έδρα της την φετινή σεζόν, αφού οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετρούν 9 σερί νίκες μακριά από το Fiserv Forum και οι Σίξερς 8.

The Kings have won 7️⃣ consecutive road games, the longest streak in team history since the 2001-02 season (9).



This season, only the Bucks (9) and 76ers (8) have had longer road winning streaks. pic.twitter.com/l2wAlWb7O4