Πουλάει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των Χόρνετς ο Μάικλ Τζόρνταν!

Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των Σάρλοτ Χόρνετς και όπως αποκαλύπτει ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, βρίσκεται σε σοβαρές επαφές για την πώλησή τους.

Όπως αναφέρει ο Βοϊναρόφσκι, ο «MJ» βρίσκεται σε συζητήσεις με τον μικρομέτοχο των Χόρνετς Γκέιμπ Πλότκιν, αλλά και τον μικρομέτοχο των Ατλάντα Χοκς, Ρικ Σναλ, προκειμένου από κοινού να αναλάβουν τις τύχες της ομάδας που εδρεύει στη Σάρλοτ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ESPN, οι συζητήσεις είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενώ αν ολοκληρωθεί η πώληση του franchise από τον Τζόρνταν, τότε θα παραμείνει στους Χορνετς ως μικρομέτοχος της ομάδας.

Παράλληλα η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των Χόρνετς θα σήμαινε το τέλος της 13χρονης πορείας του Μάικλ Τζόρνταν ως ιδιοκτήτη της ομάδας.

ESPN Sources: Charlotte Hornets owner Michael Jordan is engaged in serious talks to sell a majority stake in the franchise to a group led by Hornets minority owner Gabe Plotkin and Atlanta Hawks minority owner Rick Schnall. pic.twitter.com/jg03W25s49