Βαθμολογία: Έφτασε στο 21-8 ο Ολυμπιακός και «κλειδώνει» την πρώτη θέση της Euroleague

Ακόμα μια νίκη για τον Ολυμπιακό στην φετινή Euroleague, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να ανεβαίνει στο 21-8 και να βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στο να κόψει το νήμα πρώτη στην regular season.

Απέναντι σε μια ομάδα που «καιγόταν» για τη νίκη, ώστε να διατηρηθεί σε τροχιά οκτάδας, ο Ολυμπιακός συνέχισε την πορεία του προς την κορυφή της κατάταξης. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέρασε από την Zalgirio Arena, επικρατώντας της Ζαλγκίρις, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Οι Πειραιώτες ανέβηκαν στο 21-8, με το πέρας 29 αγωνιστικών και πλέον κρατούν για τγα καλά την τύχη στα χέρια τους 5 αγωνιστικές πριν από το τέλος της regular season.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού ως το τέλος της regular season:

@ Παρτιζάν 24/3

vs Βιλερμπάν 293

vs Παναθηναϊκός 31/3

@ Ερυθρός Αστέρας 6/4

vs Μπασκόνια 13/4